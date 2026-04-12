Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 апреля, 20:28

Орбан рассказал о планах своей партии после поражения на выборах

Орбан заявил, что «Фидес» продолжит служить Венгрии в оппозиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» будет служить родине и венгерской нации, даже оказавшись в оппозиции. Соответствующее заявление политик сделал, выступая перед сторонниками в штабе партии.

«Как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации», — заявил председатель правительства.

Орбан признал поражение на выборах и поздравил лидера «Тисы» с победой
Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Явка на голосовании достигла рекордного показателя в 77,8%. Согласно предварительным данным Венгерского избирательного офиса, правящая коалиция терпит сокрушительное поражение. После обработки 73 процентов протоколов оппозиционная партия «Тиса» получает 138 из 199 депутатских мандатов, тогда как коалиция «Фидес» — ХДНП — лишь 54 мест.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
