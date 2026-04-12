12 апреля, 19:34

Орбан признал поражение на выборах и поздравил лидера «Тисы» с победой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан официально признал поражение на парламентских выборах. Премьер заявил, что уже поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой.

В своём заявлении Орбан подчеркнул, что результаты выборов уже ясны, назвав их болезненными. Политик добавил, что возглавляемая им партия «Фидес» продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции.

«Результат хотя и не окончательный, но ясный. Результат для нас болезненный и однозначный», — заявил политик.

Азаров: Венгрия «ляжет» под Брюссель, если на выборах победят враги Орбана
Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Явка на голосовании достигла рекордного показателя в 77,8%. После подсчёта 60% голосов «Тиса» получает 2/3 мест (136) в парламенте. Правящая коалиция «Фидес» — «Христианско-демократическая народная партия» забирает 56 мандатов.

BannerImage
Виталий Приходько
