Венгрия со стопроцентной вероятностью «ляжет» под Брюссель, если на парламентских выборах победит оппозиция нынешнему премьер-министру Виктору Орбану. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров и пожелал Орбану удачи.

«100%, если победит оппонент, то Венгрия ляжет под общую политику Европейского союза. Это политика уничтожения национальных интересов. Это политика, которая подчиняет всё европейской бюрократии. Никаких национальных правительств, национальных границ», — пояснил Азаров в беседе с ТАСС.

При следовании такой линии всё в стране управляется из Брюсселя и все обязаны «выполнять команды», которые поступают оттуда. В целом, сегодня в Евросоюзе странам запрещают самостоятельно принимать решения в торговле, им ограничивают бюджеты, определяя, куда можно тратить средства, а ещё влияют на их внешнюю политику.

Ранее Виктор Орбан заявил, что последние четыре года Венгрия несправедливо страдала от проблем, созданных не ей. По мнению премьера, на парламентских выборах станет ясно, останется страна «островом мира» или нет.