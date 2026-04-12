Последние «четыре несправедливых года» Венгрия страдала от проблем, возникших по чужой вине. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в ходе выступления на предвыборном митинге.

«Это не наша вина, что война заблокировала европейскую экономику. Правительство могло бы сослаться на существующие трудности, но не сделало этого. Мы не отказались ни от одной из наших целей: мы повысили минимальную заработную плату, <...> освободили матерей от уплаты налогов... Мы можем ими гордиться!» — сказал он.

По мнению Орбана, результаты парламентских выборов покажут, останется ли Венгрия «островом мира» или будет «ограблена», оставшись с проукраинским правительством, и прорвёт ли Будапешт блокаду нефтепровода «Дружба», устроенную Владимиром Зеленским.

Премьер подчеркнул, что у Венгрии, в отличие от Брюсселя, «нет колониальных планов», и она «не встала на путь войны». При этом Штаты, чей вице-президент Джей Ди Вэнс намедни посетил республику, поддерживают нынешнее правительство.