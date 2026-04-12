12 апреля, 08:31

Глава венгерской оппозиции Мадьяр проголосовал на парламентских выборах

Обложка © ТАСС / EPA / Robert Hegedus

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр принял участие в голосовании на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мадьяр проголосовал на избирательном участке в Будапеште, открытом в здании одного из столичных детских садов. <…> Мадьяр приехал на участок около 08:30 (09:30 мск), где пробыл всего несколько минут», — говорится в сообщении.

Напомним, основная борьба развернулась между оппозиционной «Тисой» и правящей партией ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана. В Брюсселе и Киеве делают ставку на Мадьяра: при его победе он может разблокировать кредит ЕС для Украины в 90 млрд евро и поддержать 20-й пакет антироссийских санкций. Орбан выступал против этих мер.

«Даже бабушке позвонить нельзя»: Орбан высказался о тотальной слежке за главой МИД Венгрии
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил: в случае победы на выборах правительство Виктора Орбана продолжит добиваться возможности покупать газ у России и не изменит позицию по «украинской военной мафии». По его словам, Брюссель настаивает на перечислении средств Украине и ускорении её вступления в ЕС, но правительство Орбана не допустит этого.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
