Сегодня утром открылись избирательные участки в Венгрии. Голосование началось в 6:00 по местному времени. Жителям страны предстоит избрать 199 депутатов. Распределение мест в законодательном органе будет двухуровневым: 106 депутатов пройдут по мажоритарной системе в одномандатных округах, ещё 93 — пропорционально по партийным спискам.

По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии, включая проживающих за рубежом.

Венгерские власти неоднократно обвиняли Киев во вмешательстве в выборы, заявляя, что украинские спецслужбы стремятся привести к власти правительство, которое одобрит отправку денег киевскому режиму и ускорит вступление Украины в ЕС. Это десятые парламентские выборы с 1990 года.

Поддержку премьер-министру Виктору Орбану неоднократно выражал президент США Дональд Трамп, называвший венгерского премьера великим лидером и своим другом. За пять дней до выборов Будапешт посетил вице-президент Джей Ди Вэнс, заявивший о уверенности в победе партии «Фидес». В то же время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европарламента Манфред Вебер поддерживали оппозиционера Петера Мадьяра, а глава МИД Украины Андрей Сибига прямо заявлял, что в Киеве «молятся» о смене правительства в Венгрии.

А ранее сообщалось, что в случае победы на выборах правительство Виктора Орбана продолжит добиваться возможности покупать газ у России и не изменит позицию по «украинской военной мафии», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Брюссель настаивает на перечислении средств Украине и ускорении ее вступления в ЕС, но правительство Орбана не допустит этого.