Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах и выразил надежду на её победу. Видеообращение американского лидера транслировалось на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

«Мои наилучшие пожелания Виктору, я полностью его поддерживаю на выборах, которые состоятся уже довольно скоро. Я надеюсь, что он победит, одержит крупную победу, несмотря на все атаки», — подчеркнул Трамп.

Голосование в Венгрии назначено на 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС» ведёт жёсткую борьбу с оппозицией, которую, в свою очередь, поддерживает руководство Евросоюза

Среди таких «атакующих» есть, разумеется, и Украина, которая пытается вмешаться в венгерские выборы. Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев устроил нефтяную блокаду Венгрии в преддверии выборов в парламент. По его словам, украинские власти здесь действуют в кооперации с Брюсселем.