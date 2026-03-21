21 марта, 10:24

Трамп надеется на «крупную победу» партии Орбана на выборах в Венгрии

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах и выразил надежду на её победу. Видеообращение американского лидера транслировалось на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

«Мои наилучшие пожелания Виктору, я полностью его поддерживаю на выборах, которые состоятся уже довольно скоро. Я надеюсь, что он победит, одержит крупную победу, несмотря на все атаки», — подчеркнул Трамп.

Голосование в Венгрии назначено на 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС» ведёт жёсткую борьбу с оппозицией, которую, в свою очередь, поддерживает руководство Евросоюза

«Автоматически разблокируют»: Мелони призвала Киев пойти на условия Орбана по кредиту
«Автоматически разблокируют»: Мелони призвала Киев пойти на условия Орбана по кредиту

Среди таких «атакующих» есть, разумеется, и Украина, которая пытается вмешаться в венгерские выборы. Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев устроил нефтяную блокаду Венгрии в преддверии выборов в парламент. По его словам, украинские власти здесь действуют в кооперации с Брюсселем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

