Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал действия Владимира Зеленского по остановке транзита нефти тяжким преступлением и обвинил Брюссель в сговоре против Венгрии. Об этом политик заявил на предвыборном митинге в Сентэндре, трансляцию вёл телеканал М1.

По словам Орбана, Киев прекратил поставки по «Дружбе» по политическим причинам, чтобы создать «экономический хаос» в республике в преддверии выборов 12 апреля. В этом, как считает политик, Зеленский действует в сговоре с европейской бюрократией и венгерской оппозицией.

«Устанавливать против какой-либо страны нефтяную блокаду, как это сделал Зеленский, значит совершать тяжкое преступление», — заявил венгерский премьер.

По его словам, глава киевского режима «вдвойне заслуживает наказания» за свои действия, поскольку они предприняты на фоне энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке.

В этом случае Брюссель встал на сторону Киева, несмотря на то, что с Будапештом его связывают союзные обязательства. Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия может самостоятельно прорвать нефтяную блокаду со стороны Украины. По его словам, Европа не сможет выбраться из энергетического кризиса без российской нефти.