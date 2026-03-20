Орбан заявил, что Европе не справиться с кризисом без нефти из России

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста напряжённости на энергетических рынках. В Будапеште считают, что в таких условиях Евросоюзу стоит пересмотреть подход к поставкам сырья.

Ранее Орбан уже связывал энергетическую устойчивость Европы с доступом к недорогим ресурсам. По его словам, вопрос поставок давно стал не только экономическим, но и вопросом суверенитета для стран ЕС. Параллельно Венгрия продолжает жёстко отстаивать свою позицию и в переговорах по Украине. Будапешт увязывает поддержку новых решений ЕС с гарантиями собственной энергетической безопасности. Таким образом, Орбан вновь дал понять, что без возврата к российским поставкам Европа, рискует столкнуться с ещё более тяжёлыми последствиями на топливном рынке.