20 марта, 10:07

Орбан заявил, что Европе не справиться с кризисом без нефти из России

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе не удастся преодолеть нефтяной кризис без российских энергоносителей. С таким призывом он выступил в соцсети X.

«Пора просыпаться! Без дешевых российских энергоносителей Европа не сможет справиться с нефтяным кризисом», — подчеркнул венгерский премьер.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста напряжённости на энергетических рынках. В Будапеште считают, что в таких условиях Евросоюзу стоит пересмотреть подход к поставкам сырья.

Ранее Орбан уже связывал энергетическую устойчивость Европы с доступом к недорогим ресурсам. По его словам, вопрос поставок давно стал не только экономическим, но и вопросом суверенитета для стран ЕС. Параллельно Венгрия продолжает жёстко отстаивать свою позицию и в переговорах по Украине. Будапешт увязывает поддержку новых решений ЕС с гарантиями собственной энергетической безопасности. Таким образом, Орбан вновь дал понять, что без возврата к российским поставкам Европа, рискует столкнуться с ещё более тяжёлыми последствиями на топливном рынке.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
