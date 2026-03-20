В России пиво подорожало на 15% за год

Средняя стоимость пива в России по итогам января–февраля 2026 года выросла на 15% в годовом выражении. Сейчас литр напитка обходится примерно в 177,6 рубля. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

В феврале рост оказался минимальным — всего на 0,3%, до 177,8 рубля за литр. При этом статистика показывает более высокие значения.

По информации Росстата, средняя цена достигла 208,3 рубля за литр. В целом за 2025 год пенный напиток подорожал на 16%, до 192,1 рубля.

Производители связывают рост цен с увеличением акцизов. Ставка поднялась с 30 до 33 рублей за литр для продукции крепостью до 8,6%. Дополнительно на стоимость повлияло подорожание сырья.

В отрасли при этом считают, что дальнейшего резкого роста можно избежать. Как отметил зампред совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский, производители не планируют существенно повышать цены без новых скачков затрат.

Эксперты также допускают, что импортная продукция может даже подешеветь, если изменится ситуация на рынке и логистике.

Водка также подорожала на 16%. Так, в феврале 2026 года средняя розничная цена литра достигла 948,48 рубля. Согласно отчётности Росстата, за год спиртное данной категории опередило по темпам роста цен пиво, вина и коньяки.