Водка в России подорожала на 16%

В феврале 2026 года средняя розничная цена литра водки в России достигла 948,48 рубля. Согласно отчётности Росстата, за год спиртное данной категории прибавило в цене 16,08%, опередив по темпам подорожания пиво, вина и коньяки.

Аналитики объясняют ценовое ралли государственным регулированием. Директор «Винторга» Родион Лукманов в беседе с газетой «Коммерсант» связывает динамику с повышением акцизов на спирт, которые с начала года выросли на 11,4%. Также свою роль сыграло увеличение минимальной розничной цены (МРЦ), которая для полулитровой бутылки поднялась до 409 рублей.

Производители отмечают и давление со стороны себестоимости. Помимо фискальных мер, отрасль столкнулась с удорожанием логистических услуг, комплектующих и упаковки. Как уточняет вице-президент D.I.S.T. Spirits Марина Щербакова, расходы на сырьевые компоненты за год поднялись на 3–7%.

Не остаются прежними и операционные траты заводов. По словам экспертов, предприятия вынуждены закладывать в ценник растущие тарифы на электроэнергию, затраты на обслуживание цехов и повышение зарплат сотрудникам.

Что ждет рынок в ближайшее время? Отраслевые игроки ожидают падения спроса. Прогнозы указывают на то, что общий объем продаж горячительного может сократиться на 2–3%.

При этом эксперты допускают, что тренд затронет преимущественно бюджетный сегмент. Премиальные бренды, вероятнее всего, удержат свои позиции, сохранив текущий уровень потребления среди своей аудитории.

Кстати, россияне стали значительно реже пить спиртное: за 16 лет показатель потребления алкоголя на душу населения сократился почти вдвое. С 2009 по 2025 год потребление этилового спирта на человека уменьшилось в 1,7 раза. Если шестнадцать лет назад этот показатель составлял 13,7 литра, то по итогам прошлого года он опустился до отметки 8,06 литра.