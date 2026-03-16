Мурашко: Потребление алкоголя в России снизилось в 1,7 раза за последние 16 лет

Россияне стали значительно реже пить спиртное: за 16 лет показатель потребления алкоголя на душу населения сократился почти вдвое. Обнадёживающую статистику привёл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество», передаёт корреспондент Life.ru с места событий.

Глава ведомства продемонстрировал данные, согласно которым с 2009 по 2025 год потребление этилового спирта на человека уменьшилось в 1,7 раза. Если шестнадцать лет назад этот показатель составлял 13,7 литра, то по итогам прошлого года он опустился до отметки 8,06 литра.

Говоря о факторах, повлиявших на оздоровление нации, министр особо выделил комплекс государственных мер. Среди них — регулирование стоимости сладких газированных напитков, что дополнительно помогло снизить потребление сахара. Вырученные средства, по словам Мурашко, направляются на поддержку пациентов с диабетом.

«Система государственных мер даёт свои результаты. И фискальные инструменты, которые я уже упоминал. Именно система льгот при покупке услуг, спортивных комплексов и налоговые вычеты — это, в том числе регулирование стоимости акцизов определённых», — подчеркнул глава Минздрава.

Ранее Life.ru писал, что в феврале единственным регионом России, где потребление алкоголя снизилось почти до нуля, стала Чечня — 0,04 литра на душу населения за год. В Ингушетии показатель составил 0,6 литра, в Дагестане — 0,9, в Кабардино-Балкарии — 2,1, в Карачаево-Черкессии — 2,65. Менее 5 литров зафиксировано в Ставропольском крае (3,5), Тыве (4,3), Северной Осетии (4,5), Москве (4,9) и Ростовской области (4,99).