Назван единственный регион РФ, где потребление алкоголя снизилось почти до нуля

В феврале единственным регионом России, где потребление алкоголя снизилось почти до нуля, стала Чечня. В среднем на душу населения пришлось всего 0,04 литра алкогольной продукции за год. Это следует из анализа РИА «Новости» данных статистики.

По данным анализа, в Ингушетии за год потребляли 0,6 литра алкоголя на человека, в Дагестане — 0,9 литра. В пятёрку регионов с низким уровнем потребления также вошли Кабардино-Балкария (2,1 литра) и Карачаево-Черкессия (2,65 литра). Менее 5 литров на человека за год зафиксировано в Ставропольском крае (3,5 литра), Тыве (4,3 литра), Северной Осетии (4,5 литра), Москве (4,9 литра) и Ростовской области (4,99 литра).

В то же время в Санкт-Петербурге средний показатель составил 6,2 литра, в Новосибирской области — 8,12 литра, в Свердловской — 10,26 литра, в Татарстане — 8,97 литра. В целом по России среднее потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,87 литра за последние 12 месяцев, тогда как в феврале прошлого года этот показатель был 8,39 литра.

Ранее сообщалось, что юридическое деление на алкоголь и наркотики не отражает медицинской реальности. Оба типа психоактивных веществ способны вызывать зависимость и оказывать разрушительное воздействие на мозг. Легальность и доступность алкоголя делает его вред массовым явлением.