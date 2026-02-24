Составлена «алкогольная карта» России: Где больше всего пьют пиво, вино и водку

Аналитики подвели итоги «алкогольного года» в России и выяснили, что в 2025 году наши соотечественники продолжили менять свои привычки. Общее потребление спиртного снижается, но структура этого процесса оказалась очень показательной, пишет РБК со ссылкой на данные FinExpertiza.

Сильнее всего удар пришёлся по пиву: его стали пить на 15,5% меньше — в среднем 61,5 литра на взрослого человека. Эксперты связывают это не с массовой трезвостью, а с ростом акцизов и закрытием «наливаек». Интересно, что на этом фоне неожиданно выросли продажи сидра и медовухи — почти на 5%. Как объясняют специалисты, производители и покупатели уходят в ниши с более мягким регулированием.

Несмотря на общее падение, есть регионы, где пиво остаётся безусловным лидером. Больше всех пьют пенный напиток в Мурманской области — 98,6 литра на человека. В топ-5 также вошли Свердловская область (95,3 л), Кировская область (94,4 л), Республика Коми (91,7 л) и Карелия (89,1 л). Высокие показатели зафиксированы в Курганской, Кемеровской областях и Пермском крае. Для сравнения, в Москве этот показатель составил лишь 38,2 литра, а в Санкт-Петербурге — 46.

Винные пристрастия тоже меняются. Потребление тихих и игристых вин сократилось, но география продаж удивила. Формально больше всех вина пьют в Московской области (12,1 л). Сразу за ней расположилась Карелия (12 л), которая входит в число лидеров по всем категориям. Высокие результаты также у Санкт-Петербурга и Ленобласти (по 11,8 л), Ненецкого округа (11,6 л), Мурманской области (11,4 л) и Севастополя (10,9 л). Эксперты предупреждают: высокие показатели Подмосковья — это зачастую закупки москвичей «на дачу», а сама столица заняла лишь 14-е место.

Главные тектонические сдвиги произошли в категории крепкого алкоголя. Водка, хоть и остаётся лидером (61% рынка), продолжает сдавать позиции. Её потребление упало на 4,3%, до 6,4 литра. Коньяк тоже в минусе. Зато взлетели продажи джина, рома и особенно ликёров — их стали покупать на 11,6% больше.

Здесь же проявилась и самая яркая региональная специфика. Безусловными лидерами по потреблению крепкого алкоголя стали северные и дальневосточные территории. Больше всех пьют в Карелии — 21,2 литра на взрослого человека в год, что вдвое выше среднего по стране. Далее следуют Сахалинская область (19 л), Республика Коми (18,2 л), Чукотка (17,9 л), Магаданская (17,2 л) и Мурманская области (17,1 л). Замыкают десятку Камчатский край, Архангельская область и Ненецкий округ. «Лидерство Карелии или Чукотки — результат того, что вахтовики и туристы делают легальную кассу там, где в знаменателе официального населения они не числятся», — объясняет президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

Минимальное потребление традиционно зафиксировано в регионах Северного Кавказа: в Чечне этот показатель составляет всего 0,01 литра, в Ингушетии — 0,7 л, в Дагестане — 2,2 л, в Кабардино-Балкарии — 2,6 л. «Внутри крепкого алкоголя идёт жёсткий передел. Водка теряет возрастную аудиторию, а молодёжь выбирает коктейльную культуру и ароматные дистилляты», — комментирует эксперт. Специалисты сходятся во мнении, что поколение, которое 15 назад начало «снижать градус», сменилось новым, которое всё чаще осознанно отказывается от спиртного или выбирает более лёгкие форматы.