9 марта, 13:39

Нарколог ответил на вопрос, что опаснее – алкоголь или наркотики

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Юридическое деление на алкоголь и наркотики не отражает медицинской реальности: оба психоактивных вещества способны вызывать зависимость и разрушить мозг, предупредил нарколог, психиатр, врач клиники «Алкоспас» Антон Рудковский. По его словам, легальность и доступность делают вред спиртного массовым.

Современные синтетические наркотики формируют зависимость быстрее, воздействуя сразу на несколько нейромедиаторных систем. Алкоголь действует постепенно, но при регулярном употреблении нарушает баланс тормозных и возбуждающих процессов в мозге.

«Вопрос о том, что опаснее, не совсем корректен. И алкоголь, и наркотики способны приводить к тяжелым последствиям. Различаются механизмы и скорость развития осложнений», — подчеркнул эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Ранее врач рассказала, что пиво может обладать некоторыми полезными свойствами, но только при строго контролируемом и умеренном потреблении. В то же время россиян призвали не искать пользу в пиве.

