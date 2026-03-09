Нарколог ответил на вопрос, что опаснее – алкоголь или наркотики

Юридическое деление на алкоголь и наркотики не отражает медицинской реальности: оба психоактивных вещества способны вызывать зависимость и разрушить мозг, предупредил нарколог, психиатр, врач клиники «Алкоспас» Антон Рудковский. По его словам, легальность и доступность делают вред спиртного массовым.

Современные синтетические наркотики формируют зависимость быстрее, воздействуя сразу на несколько нейромедиаторных систем. Алкоголь действует постепенно, но при регулярном употреблении нарушает баланс тормозных и возбуждающих процессов в мозге.

«Вопрос о том, что опаснее, не совсем корректен. И алкоголь, и наркотики способны приводить к тяжелым последствиям. Различаются механизмы и скорость развития осложнений», — подчеркнул эксперт в интервью «Вечерней Москве».

