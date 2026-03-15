Врач назвал смертельную дозу алкоголя для человека

Врач-нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев прокомментировал случай с рекордно высоким содержанием алкоголя в крови водителя в Иркутске – около 4,5 миллиграмма на литр. По словам медика, смертельной для человека считается доза в пять промилле.

«Для человека смертельная доза алкоголя в крови — 5 промилле. Показатель в выдыхаемом воздухе, измеряемый в миллиграммах, в два раза ниже показателя в промилле. То есть у водителя на момент исследования в крови было 9 промилле алкоголя. Это запредельный показатель. За 18 лет практики у меня было три или четыре таких случая», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Врач пояснил, что человек со смертельной дозой может остаться жив по ряду причин. Чтобы уровень достиг пяти промилле, достаточно одной бутылки водки, выпитой за раз. Однако если алкоголь употребляется в течение длительного времени малыми дозами, организм может справляться с интоксикацией. При этом тяжёлое отравление часто приводит к временной потере памяти.

Нарколог подчеркнул, что последствия зависят от индивидуальных факторов: генетики, пола, веса и количества жировой ткани.

Ранее в феврале стало известно, что по итогам года Чечня заняла первое место в России по минимальному уровню потребления алкоголя. В среднем на душу населения пришлось всего 0,04 литра за год. Второе место по трезвости заняла Ингушетия — 0,6 литра на человека, третье — Дагестан с показателем 0,9 литра. В пятёрку регионов с наименьшим потреблением также вошли Кабардино-Балкария (2,1 литра) и Карачаево-Черкесия (2,65 литра).