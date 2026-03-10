Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 12:03

Вусмерть пьяный водитель с алкоголем в крови в 28 раз выше нормы устроил ДТП в Иркутске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

В Иркутске задержали пьяного водителя, который скрылся с места ДТП. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, результаты алкотестера шокировали даже опытных полицейских – алькоголя в его крови было в 28 раз выше нормы.

В Иркутске пьяный водитель сбил женщину и сбежал. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Процедура освидетельствования подтвердила, что он находился в нетрезвом состоянии. Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина проигнорировал знак и врезался во встречную машину. Женщина-водитель пострадала. Виновник бросил авто и сбежал. При задержании он заявил, что ничего не помнит.

В Амурской области восемь человек пострадали в крупном ДТП с четырьмя машинами
В Амурской области восемь человек пострадали в крупном ДТП с четырьмя машинами

Ранее сообщалось, что в Ленобласти на трассе в районе посёлка Сосново столкнулись рейсовый автобус Volgobus, следовавший из Петербурга, и легковой автомобиль. Удар был такой силы, что автобус с 19 пассажирами, включая одного ребенка, съехал в кювет, а водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли на месте от полученных травм.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar