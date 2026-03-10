Вусмерть пьяный водитель с алкоголем в крови в 28 раз выше нормы устроил ДТП в Иркутске

В Иркутске задержали пьяного водителя, который скрылся с места ДТП. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, результаты алкотестера шокировали даже опытных полицейских – алькоголя в его крови было в 28 раз выше нормы.

В Иркутске пьяный водитель сбил женщину и сбежал. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Процедура освидетельствования подтвердила, что он находился в нетрезвом состоянии. Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина проигнорировал знак и врезался во встречную машину. Женщина-водитель пострадала. Виновник бросил авто и сбежал. При задержании он заявил, что ничего не помнит.

