Вусмерть пьяный водитель с алкоголем в крови в 28 раз выше нормы устроил ДТП в Иркутске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar
В Иркутске задержали пьяного водителя, который скрылся с места ДТП. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, результаты алкотестера шокировали даже опытных полицейских – алькоголя в его крови было в 28 раз выше нормы.
В Иркутске пьяный водитель сбил женщину и сбежал. Видео © Telegram / Ирина Волк
«Процедура освидетельствования подтвердила, что он находился в нетрезвом состоянии. Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что мужчина проигнорировал знак и врезался во встречную машину. Женщина-водитель пострадала. Виновник бросил авто и сбежал. При задержании он заявил, что ничего не помнит.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти на трассе в районе посёлка Сосново столкнулись рейсовый автобус Volgobus, следовавший из Петербурга, и легковой автомобиль. Удар был такой силы, что автобус с 19 пассажирами, включая одного ребенка, съехал в кювет, а водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли на месте от полученных травм.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.