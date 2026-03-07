В Ленобласти два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом

В Приозёрском районе Ленобласти сегодня произошла серьезная авария с участием общественного транспорта. На трассе в районе посёлка Сосново столкнулись рейсовый автобус, следовавший из Петербурга, и легковой автомобиль.

Последствия ДТП с автобусом и легковым авто в Приозёрском районе Ленобласти. Видео © MAX / МЧС Ленинградской области

Удар был такой силы, что автобус марки Volgobus съехал с дороги в кювет. В момент аварии в салоне находились 19 человек, среди которых был один ребёнок. Водитель легковушки и его пассажир, к сожалению, скончались на месте от полученных травм.

Трое пассажиров автобуса пострадали — им сейчас оказывают помощь медики. Остальные 16 человек не стали ждать и покинули место происшествия самостоятельно. Движение по трассе не перекрыто, транспорт идёт в обычном режиме.

На месте работают сотрудники ГАИ и спасатели. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины лобового столкновения. Представители МЧС призывают водителей быть предельно осторожными на загородных трассах и напоминают о недопустимости превышения скорости.

Это вторая крупная авария за день в регионе. Ранее в Ломоносовском районе в посёлке Большая Ижора столкнулись пять автомобилей, пострадали три человека.