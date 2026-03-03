Владимир Путин
3 марта, 07:27

Школьный автобус попал в массовое ДТП в Барнауле, пострадали дети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

В Барнауле школьный автобус попал в ДТП с двумя легковушками, пострадали дети. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Авария произошла утром 3 марта на Южном тракте. По предварительным данным, водитель Toyota не учёл дорожные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, после чего иномарку ударила попутная Škoda.

В результате пострадали водитель Toyota и несколько школьников, их доставили в больницу. Прокуратура организовала проверку соблюдения правил перевозки детей. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.

