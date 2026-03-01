Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

1 марта, 14:44

Певица Гульназ Асаева попала в ДТП по пути на концерт

Певица Гульназ Асаева. Обложка © Telegram / Гульназ Асаева

Певица Гульназ Асаева. Обложка © Telegram / Гульназ Асаева

Заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева пострадала в ДТП 28 февраля на дороге Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы по пути на концерт в Стерлитамак. Всего в аварии пострадали четыре человека, включая музыкантов и танцоров певицы.

Певица Гульназ Асаева попала в ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Певица Гульназ Асаева попала в ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Авария произошла на 14-м километре трассы, когда столкнулись автомобили Hyundai Solaris и JAC. Двое сопровождавших артистку получили серьёзные травмы, сама Гульназ была госпитализирована для обследования. Всего признаны пострадавшими четыре человека, концерт в Стерлитамаке был отменён.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор бывшему участнику телепроекта «Дом-2» Антону Гусеву по делу о смертельном ДТП. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти человека.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
