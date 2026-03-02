Владимир Путин
Регион
2 марта, 18:55

Пять человек погибли в ДТП в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии

Место происшествия. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция КБР

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии произошла смертельная авария. Глава региона Казбек Коков сообщил, что в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек, ещё один получил серьёзные травмы.

Руководитель республики выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Он напомнил, что автомобиль является источником повышенной опасности, и попросил беречь себя и окружающих.

В ГАИ региона уточнили, что в аварии столкнулись «Лада Приора» и «Ваз 2014». Причины трагедии выясняются.

