«Форд» смяло двумя фурами: Семья погибла в страшной аварии под Уфой

В Кушнаренковском районе на трассе Уфа — Оренбург столкнулись легковой автомобиль «Форд Фокус» и два грузовика «МАН», в результате чего погибли водитель легковушки и его супруга. Об этом сообщили представители прокуратуры Республики Башкортостан в официальном телеграм-канале ведомства.

Фото © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

По предварительным данным, ДТП случилось глубокой ночью, около половины второго. Как пишет Mash Batash, 54-летний мужчина за рулём «Фокуса» пошёл на обгон, но не справился с управлением и зацепил большегруз, который двигался по его полосе. От удара легковушку отбросило на встречную полосу прямо под колёса ещё одного «МАН», который ехал навстречу.

«В результате аварии водитель легкового транспорта и его супруга погибли на месте от полученных травм, ещё один пассажир доставлен в лечебное учреждение», — сообщили представители ведомства.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, для координации работы экстренных служб и правоохранителей на место трагедии незамедлительно выехал прокурор Кушнаренковского района Артур Галеев.

В прокуратуре также уточнили, что лично взяли на контроль не только выяснение всех деталей смертельной аварии, но и дальнейшее принятие законного процессуального решения по этому делу.

Ранее сообщалось, что в Батайске в Ростовской области произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. У пациентов диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.