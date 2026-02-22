Четыре человека погибли в жутком ДТП с грузовиком в Воронежской области

Авария произошла около 15:00 по московскому времени на 394-м километре автодороги Р-298 Курск — Воронеж — Р22 «Каспий» в Грибановском районе. Столкнулись автомобиль Kia Ceed и грузовое транспортное средство DAF. Водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте. Следователи полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе «Каспий» в Волгоградской области столкнулись три грузовых автомобиля, в результате чего один человек погиб и ещё один пострадал. Авария произошла на участке дороги Москва – Волгоград перед въездом в Михайловку. По предварительным данным, одна из фур выехала со своей полосы и столкнулась с другой, зацепив при этом третий грузовик.