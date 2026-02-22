Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 15:06

Четыре человека погибли в жутком ДТП с грузовиком в Воронежской области

Обложка © © Shutterstock / FOTODOM /Haggardous50000

Обложка © © Shutterstock / FOTODOM /Haggardous50000

В Воронежской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла около 15:00 по московскому времени на 394-м километре автодороги Р-298 Курск — Воронеж — Р22 «Каспий» в Грибановском районе. Столкнулись автомобиль Kia Ceed и грузовое транспортное средство DAF. Водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте. Следователи полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Четыре человека погибли при столкновении легковушек на трассе под Оренбургом
Четыре человека погибли при столкновении легковушек на трассе под Оренбургом

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе «Каспий» в Волгоградской области столкнулись три грузовых автомобиля, в результате чего один человек погиб и ещё один пострадал. Авария произошла на участке дороги Москва – Волгоград перед въездом в Михайловку. По предварительным данным, одна из фур выехала со своей полосы и столкнулась с другой, зацепив при этом третий грузовик.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar