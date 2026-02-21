Олимпиада в Милане
21 февраля, 17:52

Водитель погиб в массовом ДТП с фурами на трассе под Волгоградом

На федеральной трассе «Каспий» в Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием трёх грузовиков. Один человек погиб, ещё один пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Волгоградской области при столкновении 3 грузовиков погиб человек. Видео © Telegram / Волгоград

Авария случилась на участке дороги Москва – Волгоград перед въездом в Михайловку. По предварительной версии, одна из фур выехала со своей полосы и столкнулась с другой, зацепив при этом третий грузовик. Удар был такой силы, что у одного из автомобилей практически полностью отсутствует кабина.

В качестве основных причин аварии рассматриваются усталость водителя и гололёд. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Движение на трассе уже восстановили, однако пробка растянулась почти на 15 километров.

Это уже второе серьёзное ДТП на трассе «Каспий» за сегодня — ранее столкнулись две фуры и пять легковушек. Два дня назад в регионе объявили штормовое предупреждение из-за гололёда и урагана.

Ранее смертельное ДТП произошло в Абдулинском муниципальном округе Оренбургской области: столкновение двух иномарок унесло жизни четырёх человек. Авария случилась на 451-м километре трассы Р-239 «Казань — Оренбург». Лоб в лоб столкнулись Toyota и Mazda. Четыре человека скончались на месте, ещё двое пострадавших были доставлены в больницу.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Волгоград

Юлия Сафиулина
