Четыре человека погибли при столкновении легковушек на трассе под Оренбургом
Смертельная авария произошла в Абдулинском муниципальном округе Оренбургской области — столкновение двух иномарок унесло жизни четырёх человек. Данную информацию передали в МЧС России по региону.
ДТП случилось 21 февраля около 16:16 по местному времени на 451-м километре автодороги Р-239 «Казань — Оренбург». Столкнулись автомобили Toyota и Mazda. Четыре человека скончались на месте, ещё двое пострадавших были госпитализированы. По некоторым данным, пятеро пассажиров являлись иностранцами.
Прокурор области Руслан Медведев поручил Абдулинскому межрайонному прокурору Евгению Фролову организовать проверку. Ведомство взяло на контроль ход доследственной проверки. Специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства трагедии.
