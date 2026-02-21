Четыре человека погибли при столкновении легковушек на трассе под Оренбургом

Смертельная авария произошла в Абдулинском муниципальном округе Оренбургской области — столкновение двух иномарок унесло жизни четырёх человек. Данную информацию передали в МЧС России по региону.

В Оренбургской области в ДТП погибли четыре человека. Видео © МАХ/ МЧС Оренбургской области

ДТП случилось 21 февраля около 16:16 по местному времени на 451-м километре автодороги Р-239 «Казань — Оренбург». Столкнулись автомобили Toyota и Mazda. Четыре человека скончались на месте, ещё двое пострадавших были госпитализированы. По некоторым данным, пятеро пассажиров являлись иностранцами.

В Оренбургской области в ДТП погибли четыре человека. Фото © МАХ/ МЧС Оренбургской области

Прокурор области Руслан Медведев поручил Абдулинскому межрайонному прокурору Евгению Фролову организовать проверку. Ведомство взяло на контроль ход доследственной проверки. Специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства трагедии.