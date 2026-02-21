Установлены личности всех погибших в утонувшем УАЗе на Байкале туристов

Личности всех восьми погибших в утонувшем на Байкале УАЗе установлены, сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области. Напомним, трагедия произошла у острова Ольхон 20 февраля.

«Установлены личности всех погибших. Следователями СК допрошен мужчина, которому удалось спастись», — приводит ТАСС комментарий регионального СК.

Как указали в ведомстве, выживший турист чувствует себя удовлетворительно. Он не получил травм.