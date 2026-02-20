Олимпиада в Милане
20 февраля, 17:44

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели туристов из Китая на Байкале

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе расследования гибели китайских туристов, отправившихся в поездку по Байкалу на «буханке» местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Ямалиеву Р. Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,  говорится в тексте.

МЧС опубликовало видео с места трагедии на Байкале, где утонула «буханка» с туристами

Напомним, на Байкале автомобиль УАЗ с туристами из Китая провалился под воду. В результате трагедии погибли восемь человек, сред них есть несовершеннолетний. Выжить удалось только одному пассажиру. Возбуждено уголовное дело. Как утверждается, стоимость поездки для группы составляла около 60 тысяч рублей. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что путешественники заказали экскурсию по льду озера в обход турфирмирм, напрямую связавшись с одним из местных жителей.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Происшествия
  • Иркутская область
