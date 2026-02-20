Олимпиада в Милане
20 февраля, 10:48

Смертельная экскурсия по Байкалу стоила китайским туристам около 60 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Tkachuk

Тур на Ольхон, в котором погибли китайские туристы, стоил около 50–70 тысяч рублей на группу из восьми человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные о средней стоимости таких экскурсий.

В тур, рассчитанный на целый день, допускаются дети с пяти лет. Маршрут включает остановки у нескольких мысов, а перевозки выполняются на старых микроавтобусах («буханках») силами местных водителей, которые ориентируются в ледовой обстановке. При этом туры организуются неофициально, без регистрации групп.

Выезд на лёд Байкала запретили после страшной гибели китайских туристов у мыса Хобой
Напомним, «буханка» с группой китайских туристов наехала на трещину в окрестностях мыса «Три Брата» и провалилась в воду. Предварительно, погибли восемь человек, спасся только один турист. Возбуждено уголовное дело. На месте работают полицейские и спасатели Байкальского ПСО МЧС. Прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности при перевозках. О трагедии уведомлено Генеральное консульство КНР в Иркутске.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
