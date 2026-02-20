Смертельная экскурсия по Байкалу стоила китайским туристам около 60 тысяч рублей

Тур на Ольхон, в котором погибли китайские туристы, стоил около 50–70 тысяч рублей на группу из восьми человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные о средней стоимости таких экскурсий.

В тур, рассчитанный на целый день, допускаются дети с пяти лет. Маршрут включает остановки у нескольких мысов, а перевозки выполняются на старых микроавтобусах («буханках») силами местных водителей, которые ориентируются в ледовой обстановке. При этом туры организуются неофициально, без регистрации групп.