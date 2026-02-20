Кобзев: Генконсульству КНР в Иркутске сообщили о ЧП с туристами на Байкале
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с официальным комментарием по поводу трагедии, которая произошла на Байкале в районе мыса Хобой — там под лёд ушел автомобиль с китайским. туристами. По имеющимся данным, выбраться из воды удалось только одному человеку.
Сейчас на месте работают спасатели МЧС, следователи и представители прокуратуры, которая уже начала проверку исполнения законодательства о безопасности перевозок. О случившемся уведомлено Генеральное Консульство КНР в Иркутске.
В своём обращении глава региона сделал акцент на том, что официальная ледовая переправа на Ольхон до сих пор не открыта. Он призвал жителей и гостей области не рисковать жизнями.
«Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещён», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Напомним, «буханка» с группой китайских туристов наехала на трещину в окрестностях мыса «Три Брата» и провалилась в воду. Предварительно, погибли 8 человек, спастись удалось лишь одному туристу.
