Выезд на лёд Байкала запретили после страшной гибели китайских туристов у мыса Хобой

Ледовую переправу на остров Ольхон в Иркутской области закрыли после трагедии на Байкал, где под лёд ушёл автомобиль с туристами. Выезд на лёд озера категорически запрещён, подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

По его словам, происшествие произошло в районе мыса Хобой. Одному туристу удалось выбраться, судьба остальных пассажиров и водителя устанавливается, предварительно они погибли.

«Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лёд опасен и категорически запрещён», — подчеркнул глава региона.