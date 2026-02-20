Выезд на лёд Байкала запретили после страшной гибели китайских туристов у мыса Хобой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katvic
Ледовую переправу на остров Ольхон в Иркутской области закрыли после трагедии на Байкал, где под лёд ушёл автомобиль с туристами. Выезд на лёд озера категорически запрещён, подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.
По его словам, происшествие произошло в районе мыса Хобой. Одному туристу удалось выбраться, судьба остальных пассажиров и водителя устанавливается, предварительно они погибли.
«Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лёд опасен и категорически запрещён», — подчеркнул глава региона.
Напомним, «буханка» с группой китайских туристов наехала на трещину в окрестностях мыса «Три Брата» и провалилась в воду. Предварительно, погибли 8 человек, спастись удалось лишь одному туристу. Возбуждено уголовное дело, на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, включая Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности перевозок. О произошедшем уведомлено Генеральное консульство КНР в Иркутске.
