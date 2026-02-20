Среди погибших на Байкале туристов из Китая оказался ребёнок

Среди погибших в трагедии на Байкале туристов из Китая оказался ребёнок. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игоряь Кобзев.

«На данный момент установлены личности 5 человек, водитель — 44-летний местный житель и 4 туриста (1 выживший): семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребёнок и ещё одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы», — написал он в телеграм-канале.

Тела погибших удалось увидеть с помощью подводной камеры. Спасатели продолжают работу, планируется привлечение водолазов. По предварительным данным, ширина ледового разлома составляет около трёх метров, глубина в этом месте — до 18 метров. Обстоятельства случившегося устанавливают следственные органы.

Власти региона взаимодействуют с федеральным Минэкономразвития, МИД России и Генеральным консульством КНР в Иркутске. Координация работ поручена профильным ведомствам.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и напомнил, что выход на лёд Байкала сейчас запрещён и крайне опасен. Он призвал туристов пользоваться услугами только официальных туроператоров и поручил проверить нелегальные перевозки в туристических зонах.

Напомним, трагедия произошла на Байкале, где автомобиль УАЗ с туристами из Китая наехал на ледовую трещину и провалился под воду. По предварительной информации, в результате происшествия погибли восемь человек, выжить удалось только одному пассажиру. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при перевозке туристов. О случившемся уведомлено Генеральное консульство Китая в Иркутске. По данным источников, стоимость тура для группы составляла около 60 тысяч рублей.