Водитель провалившейся под лёд Байкала «буханки» оказался многодетным отцом

За рулём злополучной «буханки», провалившейся под лед Байкала с китайскими туристами, находился 44-летний Николай Д. По данным SHOT, он знал о запрете выезда на переправу, но надо было кормить семью.

Водитель «Буханки» с туристами. Фото © Telegram / SHOT

Николай жил в деревне Малый Хужир на острове Ольхон и был многодетным отцом. Вместе с супругой они регулярно проводили экскурсии для туристов, зарабатывая на жизнь этим опасным ремеслом. Сегодня он повёз группу гостей из Китая к мысу «Три Брата».

Трагедия разыгралась в районе мыса Хобой на Ольхоне — машина в мгновение ока ушла под лёд, унося с собой жизни восьми человек. Среди погибших, по предварительным данным, и сам водитель.