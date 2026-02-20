Олимпиада в Милане
20 февраля, 11:48

Водитель провалившейся под лёд Байкала «буханки» оказался многодетным отцом

За рулём злополучной «буханки», провалившейся под лед Байкала с китайскими туристами, находился 44-летний Николай Д. По данным SHOT, он знал о запрете выезда на переправу, но надо было кормить семью.

Водитель «Буханки» с туристами. Фото © Telegram / SHOT

Николай жил в деревне Малый Хужир на острове Ольхон и был многодетным отцом. Вместе с супругой они регулярно проводили экскурсии для туристов, зарабатывая на жизнь этим опасным ремеслом. Сегодня он повёз группу гостей из Китая к мысу «Три Брата».

Трагедия разыгралась в районе мыса Хобой на Ольхоне — машина в мгновение ока ушла под лёд, унося с собой жизни восьми человек. Среди погибших, по предварительным данным, и сам водитель.

Напомним, что на Байкале «буханка» с туристами из Китая наехала на ледовую трещину и камнем ушла под воду. По предварительным данным, жертвами стали восемь человек, спастись удалось лишь одному пассажиру. Следователи уже возбудили уголовное дело. Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозках, о случившемся доложили в Генеральное консульство КНР в Иркутске. За такую поездку туристы заплатили около 60 тысяч рублей.

Обложка © Telegram / SHOT

