Водитель провалившейся под лёд Байкала «буханки» оказался многодетным отцом
За рулём злополучной «буханки», провалившейся под лед Байкала с китайскими туристами, находился 44-летний Николай Д. По данным SHOT, он знал о запрете выезда на переправу, но надо было кормить семью.
Водитель «Буханки» с туристами. Фото © Telegram / SHOT
Николай жил в деревне Малый Хужир на острове Ольхон и был многодетным отцом. Вместе с супругой они регулярно проводили экскурсии для туристов, зарабатывая на жизнь этим опасным ремеслом. Сегодня он повёз группу гостей из Китая к мысу «Три Брата».
Трагедия разыгралась в районе мыса Хобой на Ольхоне — машина в мгновение ока ушла под лёд, унося с собой жизни восьми человек. Среди погибших, по предварительным данным, и сам водитель.
Напомним, что на Байкале «буханка» с туристами из Китая наехала на ледовую трещину и камнем ушла под воду. По предварительным данным, жертвами стали восемь человек, спастись удалось лишь одному пассажиру. Следователи уже возбудили уголовное дело. Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозках, о случившемся доложили в Генеральное консульство КНР в Иркутске. За такую поездку туристы заплатили около 60 тысяч рублей.
Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Telegram / SHOT