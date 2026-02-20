МЧС опубликовало видео с места трагедии на Байкале, где утонула «буханка» с туристами

Появилось видео с места трагедии на Байкале, где под лёд провалился УАЗ с туристами из Китая. Ролик опубликовала пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Трещина в Байкале, куда провалился автомобиль с туристами. Видео © Пресс-служба МЧС России

На обнародованных кадрах широкую трещину во льду озера. На этом участке находятся по меньшей мере трое сотрудников ведомства и катер на воздушной подушке.

Напомним, трагедия произошла на Байкале сегодня: УАЗ с туристами из Китая провалился под лёд у мыса Хобой. Восемь человек погибли, выжил один. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проверяет безопасность перевозок. Стоимость тура для группы составляла около 60 тысяч рублей. Среди погибших был ребёнок. Генконсульство КНР в Иркутске уже уведомлено о трагедии.