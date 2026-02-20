Установлены личности пятерых находившихся в провалившейся под лёд Байкала «буханке»

Следователи установили личности всех пятерых человек, находившихся в автомобиле, провалившемся под лёд на Байкале. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

За рулём «буханки» был 44-летний местный житель. В салоне находились четверо туристов, один из которых выжил. Именно его личность также установлена. Пострадавший сейчас находится на базе отдыха, в ближайшее время его допросят следователи.

Напомним, на Байкале «буханка» с туристами из Китая наехала на ледовую трещину и камнем ушла под воду. По предварительной информации, в результате трагедии погибли восемь человек, выжить удалось только одному пассажиру. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований безопасности при перевозках. О происшествии проинформировано Генеральное консульство Китая в Иркутске. Стоимость тура для группы составила около 60 тысяч рублей.