20 февраля, 14:36

Установлены личности пятерых находившихся в провалившейся под лёд Байкала «буханке»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katvic

Следователи установили личности всех пятерых человек, находившихся в автомобиле, провалившемся под лёд на Байкале. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

За рулём «буханки» был 44-летний местный житель. В салоне находились четверо туристов, один из которых выжил. Именно его личность также установлена. Пострадавший сейчас находится на базе отдыха, в ближайшее время его допросят следователи.

Водитель провалившейся под лёд Байкала «буханки» оказался многодетным отцом

Напомним, на Байкале «буханка» с туристами из Китая наехала на ледовую трещину и камнем ушла под воду. По предварительной информации, в результате трагедии погибли восемь человек, выжить удалось только одному пассажиру. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований безопасности при перевозках. О происшествии проинформировано Генеральное консульство Китая в Иркутске. Стоимость тура для группы составила около 60 тысяч рублей.

