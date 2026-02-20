Смертельный заезд китайских туристов по Байкалу был «заказан» в обход турфирм
АТОР: Китайские туристы условились о поездке на Байкал напрямую с местным жителем
Обложка © ГУ МВД России по Иркутской области
Поездка китайских туристов, автомобиль с которыми провалился под лёд на Байкале, не была оформлена официально через туроператора. Иностранцы сами нашли местного жителя и договорились с ним об экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Китайские туристы, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем. По предварительным данным, маршрут не был согласован с турфирмами и спасательными службами», — сказано в тексте.
Там подчёркивается, что турфирмы всегда обеспечивают безопасность путешественников, оформляя маршруты по строго отмеченным ледовым трассам. На таких участках спасатели контролируют толщину льда и устанавливают метки. Китайцев же повезли туда, где никто не замерял безопасность зоны.
Напомним, на Байкале автомобиль УАЗ с туристами из Китая провалился под воду. В результате трагедии погибли восемь человек, сред них есть несовершеннолетний. Выжить удалось только одному пассажиру. Возбуждено уголовное дело. Как утверждается, стоимость поездки для группы составляла около 60 тысяч рублей.
