МВД опубликовало первое фото утонувшей в Байкале «буханки» с туристами из КНР

Министерство внутренних дел опубликовало первое фото утонувшего в Байкале автомобиля с китайскими туристами. Машина наехала на трещину и практически мгновенно ушла под воду.

В результате происшествия погибли семь человек — туристы и водитель. Одному из пассажиров чудом удалось выбраться из ледяной воды живым. На опубликованных МВД фотографиях видно место провала.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. О трагедии уведомлено Генеральное консульство КНР в Иркутске.