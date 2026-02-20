Олимпиада в Милане
20 февраля, 14:32

МВД опубликовало первое фото утонувшей в Байкале «буханки» с туристами из КНР

Фото затонувшей «буханки» с туристами на Байкале. Обложка © Пресс-служба МВД Иркутской области

Министерство внутренних дел опубликовало первое фото утонувшего в Байкале автомобиля с китайскими туристами. Машина наехала на трещину и практически мгновенно ушла под воду.

В результате происшествия погибли семь человек — туристы и водитель. Одному из пассажиров чудом удалось выбраться из ледяной воды живым. На опубликованных МВД фотографиях видно место провала.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. О трагедии уведомлено Генеральное консульство КНР в Иркутске.

Водитель провалившейся под лёд Байкала «буханки» оказался многодетным отцом
Как сообщал Life.ru писал, что на Байкале туристическая «буханка» с китайскими гостями провалилась под лёд. Из 8 человек выжил только один. СК завёл уголовное дело, прокуратура проверяет перевозчиков. Известно, что за роковой тур каждый заплатил около 60 тысяч рублей.

