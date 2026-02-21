Один человек стал жертвой ДТП со скорой в Твери, ещё семеро пострадали

В Твери на Бурашевском шоссе в ДТП погиб один человек, ещё семь получили травмы, в том числе десятимесячный ребёнок. Авария произошла с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В Твери на Бурашевском шоссе в результате ДТП один человек погиб. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Тверской области

«В Твери на Бурашевском шоссе в результате ДТП один человек погиб и семь получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб», — говорится в сообщении.

Водитель скорой помощи, двигаясь по Бурашевскому шоссе со стороны Крупского путепровода, столкнулся с автомобилем «Киа Спортейдж», который поворачивал налево с улицы Тургенева на разрешающий сигнал светофора. Автомобиль скорой ехал с включенными спецсигналами. Водитель «Киа» погиб, ещё семь человек, включая ребёнка, получили травмы.

