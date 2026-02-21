Машина, попавшая в смертельное ДТП в Ростове, направлялась в больницу после другой аварии

Стали известны подробности смертельной аварии на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Королёва в Ростове-на-Дону. BMW, которую буквально разорвало после удара об опору ЛЭП, спешила в больницу. Об этом рассказал телеграм-канал Don Mash.

По предварительным данным, за рулём находился сотрудник полиции. Семья пострадавшего в другой аварии ростовчанина попросила его помочь с доставкой в медучреждение. Полицейский согласился и вместе со знакомым повёз мужчину и его родственников. На перекрестке водитель не справился с управлением и влетел в столб линии электропередачи.

Напомним, что в результате погибли водитель и двое пассажиров. Ещё двоих человек госпитализировали.