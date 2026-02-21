На Байкале завершены поиски утонувших туристов — на поверхность подняты тела 8 человек
Водолазные работы по поиску утонувших туристов на Байкале завершены — на поверхность подняты тела восьми человек. Установлено, что семеро из них были гражданами КНР, а один – гражданином РФ, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Видео © MAX / МЧС России по Иркутской области
«В месте провала под лёд автомобиля с туристами водолазы подняли со дна тела погибших. Теперь мы точно понимаем, что это — водитель машины и семь граждан КНР. Ещё раз выражаю мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Кобзев в Telegram-канале.
Для проведения судебно-медицинской экспертизы тела будут доставлены в морг посёлка Усть-Ордынский Иркутской области.
Напомним, 20 февраля микроавтобус УАЗ с китайскими туристами провалился под лёд на Байкале недалеко у мыса Хобой. Личности всех восьми погибших были установлены. Выжившего, который смог выбраться из автомобиля, допросили.
Обложка © MAX / МЧС России по Иркутской области