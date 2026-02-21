Третье ЧП за сутки: Автомобиль с женщиной и ребёнком провалился под лёд на Байкале

В Иркутской области благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось спасти двух человек – женщину и мальчика-подростка – из автомобиля, провалившегося под лёд на Байкале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщину с ребёнком спасли из провалившегося под лёд автомобиля на Байкале. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Приблизившись к машине, полицейские увидели, что за рулем транспортного средства находится женщина, а на пассажирском сидении её ребенок подросткового возраста. Самостоятельно выбраться из автомобиля они не могли», — написала Волк в Telegram-канале.

Как сообщила Волк, сотрудники полиции нашли автомобиль в пяти километрах от берега Куркутского залива на озере Байкал. Женщину и ребёнка удалось спасти, доставив их на берег с помощью судна на воздушной подушке. Автомобиль был извлечён из воды после того, как к нему прикрепили буксировочный трос.

Официальный представитель МВД подчеркнула недопустимость выезда на лёд вне специально оборудованных переправ.

Данный инцидент стал третьим за последние сутки, связанным с происшествиями на льду Байкала.

До этого 21 февраля грузовик провалился под лед Байкала и начал тонуть, накренившись на заднюю часть. Переправа на остров Ольхон закрыта. Кроме того, ранее под лёд ушел микроавтобус УАЗ с китайскими туристами, что привело к гибели восьми человек, включая 14-летнего ребёнка.