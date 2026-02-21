Грузовик провалился под лёд на озере Байкал
Обложка © Telegram / БАЙКАЛ ПАРОМ МРС САХЮРТА ОЛЬХОН ХУЖИР
Грузовой автомобиль ушёл под лёд на Байкале. По предварительным данным, машина двигалась по несанкционированной ледовой переправе. Об этом пишет Babr Mash.
Очевидцы сообщили, что грузовик провалился под лёд на Байкал во время движения по зимней трассе. По их словам, речь идёт о ледовой дороге, которая не была введена в эксплуатацию и не имела официального разрешения. В результате происшествия автомобиль ушёл под воду. Информация о пострадавших и масштабе ущерба уточняется.
За последние месяцы на Байкале произошло несколько заметных происшествий. Самое тяжёлое — 20 февраля в районе мыса Хобой: УАЗ, перевозивший группу китайских туристов, провалился в ледовую трещину. Погибли семь человек. Тур был неофициальным, водитель — местный житель без соответствующего разрешения. Другой инцидент произошёл 9 февраля в Ольхонском районе, на участке между бухтой «Ая» и деревней Усть-Анга: автомобиль с людьми провалился под лёд. Погибли два человека. До этого на пути к Байкалу попал в ДТП автобус с китайскими туристами, в результате которого погибла одна женщина.
