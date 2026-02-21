Грузовик провалился под лёд на озере Байкал

Грузовой автомобиль ушёл под лёд на Байкале. По предварительным данным, машина двигалась по несанкционированной ледовой переправе. Об этом пишет Babr Mash.

Очевидцы сообщили, что грузовик провалился под лёд на Байкал во время движения по зимней трассе. По их словам, речь идёт о ледовой дороге, которая не была введена в эксплуатацию и не имела официального разрешения. В результате происшествия автомобиль ушёл под воду. Информация о пострадавших и масштабе ущерба уточняется.