Водитель «Буханки», утопивший китайских туристов на Байкале, работал нелегально

Водитель злополучной «Буханки», ушедшей под лёд Байкала с китайскими туристами, работал нелегально и организовывал подпольные туры по озеру. Вместе с ним погибли шесть граждан КНР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Средняя стоимость путешествия для компании из четырёх человек составляет от 65 до 80 тысяч рублей. По данным канала, на водителя вышли организаторы китайского трипа с просьбой устроить красивую, но недорогую поездку. Водитель согласился, проигнорировав все правила безопасности.

В итоге автомобиль напоролся на трещину во льду в районе мыса «Три Брата». Шофёр попытался проскочить опасный участок, но не справился. Машина мгновенно ушла под воду.

Всего за 2026 год при незаконных перевозках по льду Байкала погибли уже 11 туристов. При этом переправа официально была закрыта, однако водители продолжали возить людей, рискуя жизнями ради легкого заработка.