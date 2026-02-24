Семь человек пострадали в ДТП с тремя машинами в Батайске

В Батайске Ростовской области произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 22.40 поступило сообщение о том, что в Батайске на перекрестке улицы Луначарского и улицы Фрунзе произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей: Toyota, Volkswagen Polo, Skoda Fabia. В результате ДТП пострадали семь человек, из них четыре ребёнка. Госпитализированы в центральную городскую больницу Батайска в состоянии средней тяжести с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла на пересечении улиц Луначарского и Фрунзе. Всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу Батайска. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. У пациентов диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

К ликвидации последствий привлекли 18 человек и семь единиц техники от РСЧС. От МЧС России на месте работали четверо сотрудников и одна единица техники. Специалисты обеспечили безопасность движения и оказали помощь пострадавшим. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Ранее на трассе в Воронежской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Авария произошла на 394-м километре автодороги Р-298. В результате инцидента погибли четыре человека. Все они находились в автомобиле Kia Ceed. По факту случившегося следователи полиции начали проверку. Они выясняют обстоятельства и причины произошедшего ДТП.