Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 01:16

В Амурской области восемь человек пострадали в крупном ДТП с четырьмя машинами

Обложка © Telegram / Прокуратура Амурской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Амурской области

Крупная авария произошла вечером 9 марта на путепроводе в городе Белогорск Амурской области. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, в результате ДТП пострадали восемь человек. О происшествии сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, участниками аварии стали Honda CR-V, УАЗ, Toyota Vitz и Toyota Corolla Spacio. В результате столкновения травмы получили восемь человек. Шестерым из них потребовалась медицинская помощь – пострадавших доставили в больницу.

На месте происшествия работал прокурор Белогорска Андрей Тимошенко. Надзорное ведомство уже организовало проверку, в ходе которой предстоит установить обстоятельства и причины аварии, а также дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, ведомство контролирует проверку, которую по факту ДТП проводят следственные органы.

В Ленобласти два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом
В Ленобласти два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом

Ранее Life.ru писал о крупной аварии в Башкирии. Там на трассе Бирск – Тастуба – Сатка лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. В результате ДТП погибли пять человек, ещё двоих госпитализировали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar