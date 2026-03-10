В Амурской области восемь человек пострадали в крупном ДТП с четырьмя машинами

Крупная авария произошла вечером 9 марта на путепроводе в городе Белогорск Амурской области. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, в результате ДТП пострадали восемь человек. О происшествии сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, участниками аварии стали Honda CR-V, УАЗ, Toyota Vitz и Toyota Corolla Spacio. В результате столкновения травмы получили восемь человек. Шестерым из них потребовалась медицинская помощь – пострадавших доставили в больницу.

На месте происшествия работал прокурор Белогорска Андрей Тимошенко. Надзорное ведомство уже организовало проверку, в ходе которой предстоит установить обстоятельства и причины аварии, а также дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, ведомство контролирует проверку, которую по факту ДТП проводят следственные органы.

