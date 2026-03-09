Пять человек погибли в страшном лобовом ДТП в Башкирии

Крупная авария унесла жизни пяти человек в Караидельском районе Башкирии днём 9 марта. На 72-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. Подробности аварии сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

Пять человек погибли в лобовом столкновении легковушек в Башкирии. Фото © MAX/Владимир Севастьянов

Водитель отечественной легковушки и двое его пассажиров, а также водитель иномарки и его пассажир скончались на месте. Ещё двоих участников аварии с травмами доставили в больницу. Руководитель региональной Госавтоинспекции лично выехал на место для координации работы и выяснения обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти на трассе в районе посёлка Сосново столкнулись рейсовый автобус Volgobus, следовавший из Петербурга, и легковой автомобиль. Удар был такой силы, что автобус съехал в кювет; в салоне находились 19 человек, включая одного ребёнка. Водитель легковушки и его пассажир скончались на месте от полученных травм.