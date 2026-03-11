В Прикамье мужчина избил продавщицу за отказ продать алкоголь после 22:00

В Пермском крае мужчина не смог смириться с отказом купить алкоголь после десяти вечера и дважды ударил продавщицу по лицу. Сначала он просто угрожал и ушёл, но вскоре вернулся и набросился на женщину. От первого удара она упала, а потом получила второй, от чего подняться уже не смогла, передаёт kp.ru.

Остановил дебошира прохожий, который забежал в магазин. А потом его же отчим сдал полиции.

Продавщица отделалась ушибом головы и сильным отёком. Врачи выписали больничный до 15 марта. А вот нападавшему ничего серьёзного не грозит — в управлении МВД уточнили, что он отделался административкой за побои и мелкое хулиганство. Уголовное дело заводить не стали.

Ранее в Иркутске группа подростков жестоко зарезала на улице 28-летнего мужчину, который им показался «пьяным и неадекватным». 17-летний подросток, наносивший удары, задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Сейчас устанавливается причастность других нападавших.