Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 13:28

Женщина избила двух фельдшеров скорой помощи в Новокузнецке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Новокузнецке 30-летняя местная жительница напала на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов. Инцидент произошёл в подъезде дома на улице Кутузова — женщина избила двух фельдшеров.

«По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецку регионального управления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК России.

Подозреваемую допросили, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Полицейские избили семейную пару в Омске
Полицейские избили семейную пару в Омске

Ранее в Екатеринбурге двое подростков 16 и 17 лет избили из личной неприязни 17-летнюю девушку и сняли распвсё на видео. ЧП произошло у дома на Малышева. Пострадавшую увезли в больницу и оказали помощь.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar