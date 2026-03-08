Женщина избила двух фельдшеров скорой помощи в Новокузнецке

В Новокузнецке 30-летняя местная жительница напала на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов. Инцидент произошёл в подъезде дома на улице Кутузова — женщина избила двух фельдшеров.

«По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецку регионального управления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК России.

Подозреваемую допросили, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

