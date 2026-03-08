Владимир Путин
8 марта, 11:18

Полицейские избили семейную пару в Омске

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Омске разгорается скандал с участием сотрудников полиции. Их подозревают в нападении на семейную пару. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Фигуранты — двое полицейских, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Семейная пара проживала в одной квартире с сестрой мужчины. У неё появился молодой человек — полицейский. Между ним и родственниками девушки вспыхнула ссора. В один из моментов страж порядка вместе с другом-коллегой жестоко избили супругов. Шум услышали соседи и вызвали скорую.

Один из подозреваемых уже уволен из органов, второй отстранен от службы. Если его вина подтвердится, он тоже лишится работы и понесёт наказание. Расследование продолжается, оперативное сопровождение ведут сотрудники собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области расследуют жестокое убийство 18-летнего юноши, подозреваемые — двое его друзей 22 и 24 лет, объявленных в розыск. По предварительной версии, один из них давно конфликтовал с погибшим и решил отомстить, позвал приятеля, и вместе они избивали парня около часа, после чего бросили раздетое тело у дома, а матери сказали, что нашли его на улице в таком состоянии.

Анастасия Никонорова
