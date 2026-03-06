Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
6 марта, 11:03

На Урале друзья избили парня из-за старой обиды, раздели и бросили умирать около дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / neotemlpars

В посёлке Большой Исток Свердловской области расследуют жестокое убийство 18-летнего парня. Под подозрением находятся его друзья — двое молодых людей 22 и 24 лет, их уже объявили в розыск.

По предварительной версии, один из нападавших давно конфликтовал с потерпевшим и решил отомстить. Он позвал приятеля, вместе они избивали юношу на протяжении часа. Позже они бросили у дома его раздетое тело, а матери погибшего сказали, что нашли сына на улице в таком состоянии.

Дядя убитого в комментарии KP.ru уточнил, что подозреваемые были в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик умер от черепно-мозговой травмы за пять минут до приезда скорой, его тело уже посинело. Возбуждено уголовное дело.

Похожий случай произошёл в Екатеринбурге в декабре 2025 года. Двое подростков 16 и 17 лет избили из личной неприязни 17-летнюю девушку и сняли расправу на видео. Инцидент случился возле дома на улице Малышева. Пострадавшую госпитализировали, ей оказали помощь.

BannerImage
Юрий Лысенко
