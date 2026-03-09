Подростки жестоко убили мужчину в Иркутске, желая «проучить» за «неадекватность»

В Иркутске группа подростков жестоко зарезала на улице 28-летнего мужчину, который им показался «пьяным и неадекватным». Наносивший удары 17-летний молодой человек уже задержан, сообщили в пресс-службе СК по Иркутской области.

В Иркутске подростки напали с ножом на мужчину. Видео © Telegram / Babr Mash

«Компания молодых людей заметила в ТЦ мужчину, который, по их мнению, находился в состоянии опьянения и вёл себя неадекватно. На улице они учинили с ним конфликт, пытаясь «проучить» его за такое поведение. В какой-то момент подросток достал нож и ударил оппонента в ногу. Мужчина скончался от кровопотери в считанные минуты», — рассказали в ведомстве версию СК.

Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Ему вменяется ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Устанавливается причастность других нападавших.

Как уточняет Babr Mash, мужчина пытался убежать от подростков, он хотел укрыться в аптеке, но преследователи ворвались туда, учинили погром и вытащили несчастного на улицу. Там его жестоко избили и несколько раз пырнули ножом. До приезда медиков пострадавшему помогали прохожие, пытаясь остановить кровопотерю. Но мужчина скончался. Предположительно, нож попал в бедренную артерию, что привело к быстрой смерти.

